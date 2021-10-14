Путин договорился о переговорах с новым премьером Японии Кисидой

Лидеры Японии и России договорились о встрече, но конкретной даты названо не было. Об этом рассказал журналистам рассказал посол Токио в Москве Тоехиса Кодзуки.

По словам посла, Владимир Путин и Фумио Кисида пришли к единому мнению о необходимости проведения переговоров. В этом состоит принципиальная договоренность.

Сейчас еще преждевременно говорить о конкретной дате встречи, заявил посол. Он отметил, что лидеры стран начали хорошие отношения.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе и на Южные Курилы. Он также отметил, что этот вопрос нужно решить, е оставляя его другим поколениям. Кисида выразил желание сотрудничать с Россией во многих сферах, в том числе политической и культурной.