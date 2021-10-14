Захарова посоветовала Украине оставить попытки «экстрадировать» Поклонскую

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сначала применить украинское правосудие на территории Украины, а затем пытаться «экстрадировать» назначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской.

Такие слова прозвучали в ответ на слова бывшего заместителя генпрокуроры Украины Гюндуза Мамедова, который сообщил, что Киев можно начать готовить документы на «экстрадицию» Поклонской после ее назначения на должность. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, в свою очередь, заявил, что у Поклонской «не получится спрятаться даже в Африке» от украинского правосудия.

«Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — посоветовала Захарова.

На должность посла Поклонскую назначил президент России Владимир Путин. По словам Поклонской, она очень рада этой работе и таким образом сбылась ее мечта работать главой российской дипмиссии.