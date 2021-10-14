Путин сообщил о своих планах на следующий президентский срок в интервью CNBC

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу CNBC. В нем он ответил журналистке на вопрос, касающийся его участия в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

Журналистка телеканала Хедли Гэмбл спросила Путина о его желании баллотироваться на следующий президентский срок, на что тот ответил, что обычно избегает подобных вопросов. По его мнению, данная тема способна дестабилизировать ситуацию в стране, вдобавок следующие выборы еще не так скоро. Однако Путин сообщил, что пока не принял решение о переизбрании на следующий срок, говорится на официальном сайте Кремля.

« <...> Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — ответил Путин.

Как сообщил Путин ранее, он надеется, что когда-нибудь сможет назвать имя человека, которого мог бы счесть своим достойным преемником. Он также подчеркнул, что принятие решения о главе России всегда за ее гражданами.