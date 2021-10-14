Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничать с медиахолдингом «Югра»

Медиахолдинг «Югра» сочетает в себе телевизионные сюжеты, радиопроекты, эксклюзивные материалы и много другое.

О начале сотрудничества сообщил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Об этом говорится на сайте медиагруппы.

«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с сайтом ОТРК "Югра". Наши друзья давно зарекомендовали себя как настоящие профессионалы не только на региональном, но и федеральном уровне. Вместе мы будем добиваться высокого уровня журналистики и развития информационного поля России», — сказал Столярчук.

Теперь «Югра» и «Патриот» будут обмениваться актуальной информацией, идеями и взаимно цитировать материалы изданий. Телерадиокомпания «Югра» по итогам прошлого года вошла в ТОП-5 самых цитируемых СМИ Ханты-Мансийского автономного округа. Главный редактор «Югры» отметил важность сотрудничества с «профессиональными и авторитетными коллегами».