Решение о захвате безоружного наблюдателя СЦКК от ЛНР между двумя КПП «Золотое» было принято украинскими военными самостоятельно, под действием деструктивной пропаганды средств массовой пропаганды и руководства Минобороны.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал украинский политолог Михаил Погребинский, который отметил, что, судя по всему, ни офис президента Украины Владимира Зеленского, но оборонное ведомство не отдавали военным приказа захватить на нейтральной полосе наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Таким образом, по словам Погребинского, совершенная украинскими военнослужащими провокация стала результатом «управленческого бардака».

«Вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», — предположил гендиректор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

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Накануне, представитель Луганской Народной Республики на минских переговорах по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе Родион Мирошник сообщил о совершенном в среду, 13 октября, похищении наблюдателя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.

«В 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13–16 (…) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели его в неизвестном направлении», — рассказал Мирошник, в частности.

При этом он подчеркнул, что похищенный наблюдатель был безоружен и одет в соответствующую экипировку с опознавательными знаками СЦКК - на нем была каска в синем чехле, бронежилет с нашивками и повязка на рукаве.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Украинская сторона при этом заявила, что захватила «представителя оккупационных войск – гражданина РФ», не упомянув при этом, что Андрей Косяк родился в городе Алчевске в Луганской области, а гражданство РФ он получил в нынешнем 2021 году.

Комментируя произошедшее, полпред РФ в трехсторонней контактной группе на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что украинские силовиками своими действиями усложняют продвижение процесса урегулирования в Донбассе.