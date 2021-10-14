Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию из-за безграничной тоски

Непреодолимая и безграничная тоска стала главной причиной для возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом сам политик признался в ходе письменного интервью с грузинской телекомпанией «Мтавари архи».

По словам Саакашвили, это была его не первая попытка попасть в Грузию, и он к ней готовился длительное время. Экс-глава страны вспомнил, что по каким-то причинам первая попытка вернуться на родину чуть не завершилась для него трагически. Он заявил, что в целом она прошла не так, как сейчас показывают СМИ, не было рейса бизнес-класса.

Бывший президент Грузии признался, что ему каждую ночь снились различные грузинские места, где он бывал в детстве. Саакашвили также отметил, что вывод о возвращении был сделан рационально и долго обдумывался. По его словам, в Грузии происходит крах демографии, внутренних институтов, а страна уже была за той чертой, после которой невозможно вернуться назад.