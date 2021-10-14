Почти 160 тысяч узбекистанцев смогут въехать в Россию по миграционной амнистии

Россия разрешит въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее было запрещено посещать страну, сообщили со ссылкой на МВД РФ в посольстве среднеазиатской республики.

О «миграционной амнистии» на встрече с посетившим Москву премьер-министром Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым сообщил генерал-полковник, замглавы МВД России Александр Горовой, отметили в узбекском посольстве. Она не коснется граждан Узбекистана, которых депортировали из РФ на основании решений судов.

«Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны», — говорится в сообщении.

По данным посольства Узбекистана, в рамках пилотного проекта с 18 октября этого года начнет действовать механизм, который позволит 10 тысячам узбекским гражданам оформить разрешения на работу в России до выезда из страны. Дипломаты отмечают, что механизм даст возможность сократить срок оформления этого разрешения и уменьшит расходы российских работодателей.