Sohu: ярость Токио из-за учений ВМФ РФ вызвана осознанием собственного бессилия

Маневры ВМФ РФ в Японском море и показательные пуски ракет, осуществленные сразу же после резонансного заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о Курильских островах, показали бессилие Токио в данном вопросе.

Об этом пишет китайское издание Sohu, отмечая, что японские власти пришли в ярость из-за действий российских военных кораблей, так как поняли посыл Москвы о том, что у Японии нет никаких шансов на возвращение «Северных территорий».

Как отмечают китайские эксперты, российско-японские отношения на протяжении многих десятилетий остаются чрезвычайно сложными из-за давнего территориального спора, касающегося четырех островов Курильской гряды. В последнее время и так сложные отношения обострились, после того, как едва принявший присягу новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, сменивший на этом посту Есихидэ Сугу, заявил о том, что Токио распространяет свой суверенитет на Южно-Курильские острова.

«Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида разжег костер в отношениях с Россией сразу же после своего вступления в должность», — говорится в материале китайского издания, перевод которого на русский язык публикует информагентство «ПолитРоссия».

Как заявил Кисида, выступая перед японским парламентом, Токио следует как можно быстрее уладить с Москвой вопрос принадлежности четырех островов Курильского архипелага, чтобы не оставлять эту тему неразрешенной для будущих поколений.

wikipedia.org / Public Domain

В России позиция нового японского премьер-министра была услышана, и Москва, не вступая в дипломатические дискуссии, немедленно послала Японии решительный и жесткий ответ, пишут китайские авторы.

«Россия — это больше, чем просто разговоры. Перед лицом агрессивной позиции нового премьер-министра Японии российская сторона не стала терять время на дискуссии. Корабли ВМФ РФ вышли на учения в Японское море и выпустили несколько ракет», — отмечают эксперты.

Результат от стремительного маневра кораблей российского Тихоокеанского флота, как пишут китайские авторы, превзошел все самые смелые ожидания – власти Японии пришли в ярость из-за того, что происходит у них «на заднем дворе».

Ярость Токио вызвал не столько факт проведения Россией военно-морских учений, сколько осознание собственной беспомощности. Таким образом, Москве удалось наглядно продемонстрировать Японии, что у той нет никаких шансов вернуть себе Курилы. А если Токио попытается действовать в этом вопросе, используя военную силу, Россия без колебаний применит против Японии ракеты, защищая свои территории.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В заключение китайские авторы допустили возможность того, что в будущем Япония может предпринять попытку силой отнять у России Курильские острова. Во всяком случае решительная риторика нового японского премьера говорит о том, что он сделает этот вопрос одним из главных в своей внешней политике. И, если очередные попытки решить вопрос с островами дипломатическим путем опять потерпят неудачу, в ход может пойти оружие.

Но такое развитие событий, по мнению китайских аналитиков, не приведет ни к чему хорошему.