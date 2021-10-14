Пушков не поверил заявлениям Нуланд о результативности ее переговоров в Москве

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд, так же как и само американское внешнеполитическое ведомство, пытается сделать вид, что ее переговоры в Москве были конструктивны, хотя на деле никакого прогресса не видно.

Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявления Белого дома о том, что встречи, которые Виктория Нуланд провела в Москве с представителями российского МИД, прошли «конструктивно и продуктивно».

Однако, Алексей Пушков усомнился в результативности прошедших переговоров, учитывая, что уже после их окончания в Москве допустили возможность закрытия американских диппредставительств.

«Непонятно, в чем заключаются «конструктивность и продуктивность», если после переговоров с Нуланд Москва говорит о возможности закрытия дипломатических представительств. Госдеп пытается сделать вид, что есть прогресс, тогда как его не видно», — написал по этому поводу сенатор.

А также он отметил, что никакого прогресса в развитии американо-российских отношений не видно именно из-за позиции, которую занимают Соединенные Штаты.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Напомним, визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву завершился 13 октября. Для того, чтобы находящаяся под российскими санкциями сотрудница Госдепартамента смогла приехать в Россию, МИД РФ по просьбе США на время снял с нее запрет на пересечение российской границы в обмен на то, что американская сторона исключила из своего санкционного списка российских дипломатов.

Ранее переговоры с участием Виктории Нуланд в Москве прокомментировал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, по словам которого стороны не достигли никакого прогресса в вопросе дальнейшего функционирования американских дипломатических миссий в России. А также Рябков отметил, что нельзя исключать дальнейшего обострения и так напряженной ситуации с дипмиссиями в отношениях РФ и США.

В то же время в Госдепартаменте сообщили, что Соединенные Штаты и Россия договорились о проведении еще одного раунда консультаций по вопросу дальнейшего функционирования дипломатических миссий.