Корабль ВМС Украины терпит бедствие в акватории Черного моря

Судно Военно-морских сил Украины получило повреждение и терпит бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря, информировала пресс-служба ВМС. Причиной поломки стало неожиданное ухудшение погодных условий и аварийная ситуация.

В спасательной операции принимают участие восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна. На корабле связались с предприятием «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

«После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», — сообщили на странице ВМС в «Фейсбуке».

В ведомстве подчеркнули, что опасность удалось минимизировать, ситуация под контролем, а жизни экипажа ничего не угрожает. Также нет риска лишиться морского судна. На данный момент идет работа по оказанию помощи аварийному судну и возвращению его в пункт постоянной дислокации, подчеркнули авторы публикации.