Фонд борьбы с репрессиями опубликовал статистику экстрадированных в США россиян

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) собрал самые громкие дела за последние 13 лет, связанные с экстрадицией россиян из третьих стран по запросу Вашингтона.

Список включает в себя 34 гражданина РФ, переданных США. Многие из них приговорены к различным срокам заключения, несмотря на сомнительную законность некоторых эпизодов. По данным специалистов фонда, число арестов и экстрадиций россиян по просьбе США росло вплоть до 2017 года, когда правоохранительные органы США потребовали выслать семь россиян. Об этом говорится в аккаунте ФБР «ВКонтакте».

По официальным документам из всего списка экстрадированных граждан РФ, большинство (60%) обвиняются в компьютерном мошенничестве, которое сложнее всего расследовать и доказать. Некоторых обвинили в отмывании денег, что тоже является спорной статьей. Активнее всего с США сотрудничают Испания, Финляндия и Таиланд, которые чаще всего высылали россиян по запросу Вашингтона.