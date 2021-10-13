Сыгравший отца Георгия в сериале «Земский доктор» Долженков умер в возрасте 74 лет

Актер Валерий Михайлович Долженков умер 13 октября. Причина смерти пока что неизвестна, сообщили в «Театре на Юго-Западе».

Долженков сыграл множество ролей в театре и кино. Коллеги называли его талантливым актером и настоящим человеком. Артист начал играть в «Театре на Юго-Западе» с 1994 года. В течение этого времени Долженков попробовал себя в 20 различных ролях, совершенно непохожих друг на друга.

Друзья и коллеги актера выразили слова скорби и соболезнования по поводу его смерти. Популярность у зрителей актер получил после роли отца Георгия в сериале «Земской доктор». Прощание с Долженковым состоится 15 октября в 12:00 на территории больницы №70.