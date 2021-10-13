Задержания пособников террористов прошли в Мадриде и Барселоне

Испанская полиция задержала пять человек, которые входят в террористическую группировку.

Один из террористов уже продолжительное время находится под стражей, еще четверых задержали недавно — одного в Мадриде и трех в Барселоне. Отмечается, что все злоумышленники родом из Алжира. Стражи порядка обнаружили у задержанных оружие и боеприпасы. По предварительным данным, они готовили ряд терактов в стране.

Не так давно террористы совершили серию нападений на сотрудников спецслужб в Ираке. В результате двух атак боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) погибли не менее 16 военных.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации