Полузащитник московского «Спартака» Умяров пропустит около месяца из-за травмы

Игрок столичного «Спартака» Наиль Умяров, получивший повреждение в матче молодежных сборных России и Литвы, пропустит около четырех недель.

Пресс-служба «Спартака» в Twitter-аккаунте сообщила, что у Наиля Умярова диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени. Из-за повреждения полузащитник красно-белых пропустит не менее месяца.

Умяров получил травму во втором тайме матча между молодежными сборными Литвы и России, который состоялся накануне на стадионе «Алитус». Полузащитник смог покинуть поле лишь с помощью медиков.

В нынешнем сезоне Умяров провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с красно-белыми действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 3 миллиона евро.