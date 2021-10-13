Депутат Сурайкин: Пригожин занял «здравую позицию» в иске против Шендеровича

Зампредседателя Заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин поддержал позицию бизнесмена Евгения Пригожина, обратившегося в суд с иском против журналиста Виктора Шендеровича.

В эфире на своем YouTube-канале Шендерович прокомментировал судебное заседание, на котором выступал в качестве соответчика. Во время рассуждений на эту тему он заявил, что не причинил ущерба деловой репутации петербургского предпринимателя, а лишь якобы «выразил народное мнение».

Такое поведение возмутило Сурайкина. Он подчеркнул, что переходить на личности и позволять себе оскорблять людей — недопустимо для журналиста.

«Евгений Пригожин — патриот, сторонник традиционных ценностей и не стесняется об этом говорить. О нем, как и о других медийных персонах, в СМИ есть как позитивная информация, так и критика», — напомнил российский политик.

Сурайкин отметил, что позиция Пригожина вызывает неприятие его как личности у граждан, продвигающих западную идеологию, и добавил, что это — абсолютно нормально, пишет РИА «Новый день».

«Стоит только разрешить окружающим вешать ярлыки, как они непременно подвергнут вас этой процедуре, просто потому, что людям это очень нравится, а некоторые и не знают других способов как хайпануть», — сказал он.

Однако, несмотря на подобные заявления, Пригожин занял самую здравую позицию и просто продолжает делать свое дело, подытожил политик.

Рассмотрение иска Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации к журналистам Виктору Шендеровичу, Евгению Белогаеву, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому и ЗАО «Эхо Москвы» состоялось в Приморском районном суде Санкт-Петербурга 11 октября. Заседание было прервано из-за того, что сторонники Шендеровича вели несанкционированную видеосъемку.