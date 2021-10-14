Коротченко предсказал скорое начало «холодных бунтов» в Европе

Холодные батареи и низкая температура в квартирах скоро ждут не только жителей Украины, но и европейцев. В результате люди начнут выходить на улицы, устраивая «холодные бунты».

Такой прогноз на предстоящую зиму в эфире телеканала «Россия 1» дал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Очевидно, что Европу ожидают не только ковидные бунты, как мы сейчас наблюдаем. Люди от холода будут выходить на улицы, не только в Киеве, Виннице, Харькове и других городах Украины, но и в европейских столицах. В конце концов, простым людям плевать на то, что западные политики заигрались», — считает эксперт.

А западным политикам, судя по томе лицам, которые можно наблюдать сейчас, наплевать на нужны населения, подчеркнул Коротченко.

gov.uk /

Ярким примером этому является британский премьер-министр Борис Джонсон, который отправился на отдых в Испанию в то время, когда Великобритания переживает хаос в пивоваренной промышленности и на производствах, а жителям страны банально не хватает туалетной бумаги.

«Великобритания просто не выдерживает тех ударов экономического кризиса, в котором она сегодня оказалась, и ответ очень простой: не (президент РФ Владимир) Путин и Россия виноваты, а это попытка переложить на Россию все свои проблемы», — заключил Игорь Кортченко.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Напомним, ранее на Украине в трех областях – Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской – был введен режим ЧС, так как как школы, детские сады и больницы остались без отопления из-за нехватки газа. Кроме того, стало известно, что по этой же причине в ряде украинских городов школьников было решено отправить на каникулы на неделю раньше – с 18 октября. При этом в стране растет уровень заболеваемости коронавирусом, что, по мнению экспертов, связано с похолоданием и отсутствием отопления в домах и учреждениях.