Глобальный энергетический кризис, спровоцированный рекордным ростом цен на газ, затронул многие государства. Исключением не стали и прибалтийские республики, которые, впрочем, не особо стремятся исправить ситуацию.

Вместо того, чтобы увеличить поставки энергии из России и тем самым сделать электричество для своих граждан дешевле, Литва предпочла снизить максимальную пропускную способность на белорусском направлении.

Однако этот шаг фактически загнал Вильнюс, а вместе с ним и всю Прибалтику, в энергетическую яму, заявил в беседе с Baltnews старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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Впервые спрос на энергию в Европе возрос в июне 2021 года из-за жаркой погоды. Тогда цена на электричество в Литве, Латвии и Эстонии увеличилась на 28%, 37% и 24% соответственно.

Теперь же Прибалтика может столкнуться с более серьезной проблемой — отсутствием поставок как таковых. Ряд европейских компаний вынужден сокращать объемы производства или же и вовсе останавливать свою деятельность в связи с высоким спросом.

К примеру, крупнейший в Германии производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz сократил производство на 20%. Заморозить свою деятельность решили некоторые британские изготовители стали, химпродуктов и удобрений, чтобы переждать пик.

В свою очередь власти Литвы в разгар энергетического кризиса решили снизить максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. По мнению Оленченко, такое решение можно объяснить лишь «нехваткой дальновидности и стратегического мышления».

«Власти не очень внимательно отслеживали ситуацию на глобальных рынках электричества. Решение о сужении доступа энергии принималось накануне всплеска цен на газ. Отсюда следует, что никто не занимался анализом ситуации и не составлял прогнозы», — предположил эксперт.

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Как результат — цены на электроэнергию в странах Балтии поднялись в шесть-восемь раз по сравнению с октябрем 2020 года. Сегодня максимальная стоимость в Литве достигает €347,5 за МВт·ч, а в Латвии и Эстонии — €256,1 за МВт·ч.

После того, как пропускная способность на белорусском направлении снизится, Вильнюс ничем не сможет компенсировать эту нехватку энергии. Исправить положение не помогут даже мощности Центральной Европы и Скандинавии, у которых хватает своих проблем.

В таких условиях поставки электроэнергии станут для Прибалтики предметом роскоши. Причем, по мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, Евросоюз даже не попытается помочь республикам преодолеть энергодефицит.

«Все, что получат балтийские страны — заверения в том, что элиту этих государств и дальше будут встречать на Западе с овациями. Между Брюсселем и балтийскими странами есть негласный договор — элиты поддерживают русофобскую повестку, накаляя обстановку, когда это нужно, получая за это привилегии лично для себя», — подчеркнул собеседник Baltnews.

По словам Данилина, Европа воспринимает жителей этого региона как «недоделанных русских», которых вовремя удалось отсоединить от России. При этом Брюссель рассчитывает, что из-за своего упрямства прибалты не обратятся за помощью к Москве, даже несмотря на существующие проблемы.