Аналитик Артемьева: экономика России выиграет от перехода граждан на безналичные расчеты

Опасаться перехода россиян с наличных денег на «безнал» не стоит, поскольку этот процесс неизбежен. От него выиграют и экономика страны, и покупатели, заявила операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Международные консультанты отметили высокий потенциал для дальнейшего роста рынка безналичных платежей. В ближайшее десятилетие количество операций по банковским картам в России будет опережать крупнейшие экономики мира, в том числе США, Францию, Германию и Великобританию.

«Платить картой намного удобнее, чем наличными, а с широким распространением Pay-сервисов и программ лояльности от банков расплачиваться картой становится еще и выгоднее, чем наличными», — отметила Артемьева в беседе с NEWS.ru.

При этом продавцы с ростом безналичных платежей, по словам эксперта, могут сократить траты на инкассацию. Кроме того, с увеличением доли «безнала» растут и объемы потребительских расходов населения.