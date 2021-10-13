Испытания комбинации вакцин от COVID-19 «Спутник» и Pfizer проводятся в двух странах

Комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник» и американо-немецкого препарата Pfizer/BioNTech проходит испытания в двух странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, тестирования комбинации отечественной вакцины с Moderna уже проводятся в Аргентине. Кроме того, еще в двух странах начали исследовать сочетание Pfizer и «Спутника».

«Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследование комбинации Pfizer и «Спутника», и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация», — заявил глава РФПИ.

Наряду с этим Дмитриев рассказал о попытках проведения подобных испытаний во многих других странах. Специалисты сейчас стараются оценить эффективность различных комбинаций вакцин. В связи с этим РФПИ открыты с сотрудничеству и готовы поделиться сведениями о таких сочетаниях препаратов.