Около 52% жителей Франции недовольны действиями Макрона на посту президента страны

Более половины французов остались не удовлетворены действиями Эммануэля Макрона на посту президента Франции. Согласно проведенному опросу, его работой недовольны около 52% жителей страны.

По результатам исследования, примерно 22% не спешат давать оценку, а 26% - одобряют действия Макрона. Стоит отметить, что французский лидер ранее сталкивался с негодованием населения. Например, в Лионе неизвестный мужчина кинул в Эммануэля Макрона предмет, похожий на куриное яйцо. Инцидент произошел на выставке.

«Да здравствует революция!» — кричал нарушитель.

Мужчину задержала служба безопасности главы Франции. Также известно, что некоторое время назад французский президент и его супруга Брижит Макрон подали жалобу на журналиста Тибо Далифара из-за посягательства на их частную жизнь.