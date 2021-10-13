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Захарова раскритиковала доклад ООН по Ливии за безосновательные нападки на Россию

Захарова раскритиковала доклад ООН по Ливии за безосновательные нападки на Россию

Предварительного ознакомления с докладом ООН по Ливии достаточно, чтобы усомниться в объективности приведенных в нем сведений. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат раскритиковала представленные организацией материалы, в которых упоминаются российские военнослужащие, передает ФАН. По словам Захаровой, содержание доклада вызывает множество вопросов.

«Информация, представленная в указанном документе, требует тщательного изучения, однако даже предварительный анализ вызывает ряд вопросов к его содержанию», — отметила Захарова.

Большинство умозаключений построено на основе «интервью» с неназванными пострадавшими, использованы данные из сомнительных источников, уточнила представитель МИД России.

«Мы уже неоднократно отмечали и еще раз подтверждаем, что российских военнослужащих в Ливии нет», — подчеркнула она.

Внешнеполитическое ведомство выразило сожаление в связи с тем, что авторы отчета пошли на поводу у провокаторов, которые пытаются дискредитировать Россию.