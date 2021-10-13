Лицемерная позиция Киева в газовом вопросе может привести к тому, что Украина потеряет сотни тысяч своих граждан.

С таким предостережением к украинским властям в эфире YouTube-канала PolitWera обратился киевский эксперт-энергетик Валентин Землянский, по словам которого заявление России о том, что потребителям газа необходимо вернуться к заключению прямых долгосрочных контрактов с «Газпромом» стало для принципиальных властей Украины тревожным звонком.

В России, как отметил эксперт, отлично понимают, с какими последствиями могут столкнуться в результате газового кризиса на Украине, а именно, что в приграничные районы РФ из соседней страны могут хлынуть многочисленные беженцы. Поэтому Москва и готова помочь Киеву выбраться из сложной ситуации, предлагая заключить контракт на поставки газа с «Газпромом». Но окружение украинского президента Владимира Зеленского заняло жесткую антироссийскую позицию, и не собирается от нее отказываться.

«Россия точно не заинтересована в усугублении ситуации на Украине вплоть до гуманитарной катастрофы. России не нужны сотни тысяч беженцев в Ростовской области, если, не приведи господь, что-то подобное произойдет. Поэтому она и предлагает Украине выйти из ситуации, сохранив лицо», – объяснил Землянский.

Федеральное агентство новостей /

Но украинские власти, по его словам, в вопросе заключения контракта с российским поставщиком газа используют двойные стандарты и ведут себя лицемерно.

Товарооборот между Россией и Украиной продолжает расти, несмотря на все выпады и обвинения Киева в адрес Москвы. То же самое касается и энергетической отрасли, напоминает Землянский. Например, «Нафтогаз Украины» как минимум до конца 2024 года останется транзитным партнером «Газпрома». Поэтому упрямство Киева в вопросе прямых закупок российского газа озадачивает, отметил аналитик.

«Я не знаю, почему не соглашаются. Я просто не могу понять. У нас же не просто торговля – у нас торговля энергоресурсами. Мы же ТВЭЛы покупаем, дизель покупаем, стучим кулаком и требуем сохранения транзита. У нас же есть сотрудничество в газовой сфере, — напомнил Землянский. — Плюс за месяц до газового контракта в 2019 году был подписан десятилетний контракт на транзит российской нефти. Хоть кто-нибудь пискнул? А тут вибрируем по полной программе».

ФБА «Экономика сегодня» /

Если украинские власти не изменят свою позицию, для страны самым трудным временем может стать конец зимы, когда погода еще будет холодной, а запасы газа в подземных хранилищах истощатся.

Украина из-за отсутствия прямого контракта с «Газпромом» сама лишает себя возможности при необходимости быстро и по доступной цене получить необходимые ей объемы газа, заключил Валентин Землянский.