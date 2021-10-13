Политолог Волобуев назвал «очень сильным ударом» возможный выход Польши из Евросоюза

Польша на сегодняшний день не планирует покидать Евросоюз. Между тем выход Польской Республики из объединения на фоне недавнего Brexit стал бы ударом для ЕC, заявляет эксперт Вадим Волобуев.

По мнению научного сотрудника Института славяноведения РАН Волобуева, выход Польши из ЕС маловероятен, поскольку польское правительство на него не настроено и не рассчитывает на подобный сценарий.

«Они просто хотят ограничить полномочия Евросоюза, об этом давно говорили. Но выходить — нет, никогда у них не было такой цели. Просто оппозиция внутри страны использует это «пугало», чтобы власть компрометировать. Вот и все», — приводит слова эксперта издание PolitOnline.

Политолог также заявил, что даже в случае выхода Польши из состава ЕС последний ничего не потеряет в материальном плане. Но с моральной точки зрения это будет «очень сильным ударом» на фоне недавнего Brexit. Кроме того, Польша могла бы стать для Венгрии примером для подражания, что вновь поднимет перед странами вопрос об отказе от единой Европы.