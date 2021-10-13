Первый руководитель Чернобыльской АЭС Брюханов умер на 85-м году жизни

Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, который руководил ею в 1986 году. Ему было 84 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

Причина смерти не была озвучена. Коллектив ЧАЭС выразил свои соболезнования родным и близким экс-директора.

С 1970 года Виктор Брюханов занимался строительством станции, а в 1986 году он занял пост руководителя атомного предприятия. После катастрофы на ЧАЭС он был отстранен от работы.

Через несколько лет мужчину приговорили к десяти годам тюремного заключения, но уже через пять лет досрочно освободили. Всю оставшуюся жизнь он прожил в Киеве.