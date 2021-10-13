Политик Шеин объяснил мотивы властей США в материальной помощи нуждающимся

Проводимая властями США политика помощи нуждающимся — Welfare — имеет целью сдерживание бедных от грабежа богатых. Такое мнение в рамках эфира Медиагруппы «Патриот», посвященного бедности в России, высказал секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по вопросам социальной политики, бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Ситуация в США усложняется тем, что у обычных американцев из рабочей семьи нет возможности получить качественное образование. А при таком положении дел закрепляется межпоколенческое неравенство, приводит его мнение ФАН.

«Такая ситуация, когда у людей нет базового образования, она закрепляет межпоколенческие неравенства. В этих условиях правительство вынуждено выделять людям продуктовые наборы, а там 50 млн человек сидят на продуктовой помощи, чтобы люди, у кого нет денег на хлеб и на консервы, чтобы они не пошли грабить богатейший правящий класс», — считает Шеин.

Говоря о бедности в России, он подчеркнул, что данная ситуация связана неправильным перераспределением средств. Другой стороной вопроса является низкий минимальный размер оплаты труда — его необходимо существенно повысить.

Низкие доходы миллионов россиян — это главный враг страны, с которым следует бороться в первую очередь. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва.