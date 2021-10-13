Кнутов рассказал, как комплекс С-500 создаст над Россией «непробиваемый зонтик»

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» представляет собой универсальную комбинированную систему, способную решить любую задачу противоракетной и противовоздушной обороны, что выгодно отличает его от систем ПВО США.

Об этом в комментарии изданию «Московский комсомолец» заявил директор музея ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, по словам которого, российский подход к обеспечению противовоздушной обороны гораздо дешевле американского.

В частности, объяснил эксперт, С-500 может использовать зенитные ракеты различной дальности для борьбы с самолетами возможного противника, а своей противоракетной частью «Прометей» может уничтожать даже спутники, находящиеся на низких слоях орбиты. Из американских систем на такое способны лишь комплексы THAAD.

«Противоракеты имеют либо осколочно-фугасную боевую часть, либо боевую часть для кинетического перехвата, как у американцев, по принципу "пуля в пулю"», — добавил Кнутов.

Также он напомнил, что С-500 уже поступает в российские войска на вооружение. Но какое-то время этот комплекс будет стоять на опытно-боевом дежурстве, во время которого создатели комплекса будут выявлять его возможные недостатки, учитывать пожелания военных и что-то дорабатывать. Затем комплекс будет принят на вооружение, после чего С-500 заступит на боевое дежурство.

«Комплекс полностью автоматизирован. Благодаря мощному компьютеру, С-500 может быть головным по отношению к другим зенитным комплексам — С-400, С-350 "Витязь", С-300В4, "Панцирь-СМ" новой модификации. То есть можно создать глубокоэшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, которая практически образует "непробиваемый зонтик"», — заключил Юрий Кнутов.

Prt Scr youtube.com / Юрий Котенок

Ранее китайское издание «Чжунго цзюньван» с восторгом рассказало своим читателям о российском комплексе С-500 «Прометей», назвав его непревзойденным.

В частности, китайские авторы сообщили, что С-500 может сбивать все возможные воздушно-космические цели от военных самолетов-разведчиков и стратегических бомбардировщиков до межконтинентальных баллистических ракет и гиперзвуковых ракет, а также низкоорбитальные спутники.

Китайские аналитики убеждены, что Россия, создав С-500 «Прометей», достигла вершины технологий противовоздушной и противоракетной обороны.