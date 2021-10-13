Онколог Воротников рассказал о самом распространенном у россиян виде рака

Онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников рассказал, какой вид рака чаще всего встречается в России.

Больше всего, как отметил специалист, среди россиян распространен рак легкого. Он характерен как для женщин, так и для мужчин, потому что у обоих полов уровень риска одинаковый. Например, к негативным факторам относится курение, заявил онколог.

Также часто встречается рак молочной железы. Однако данный вид опухоли является наиболее изучаемым, что делает его лечение эффективным. При этом Воротников подчеркнул, что главная опасность любого рака — это бессимптомность первых стадий заболевания, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее руководитель отделения торакальной онкологии НМИЦ имени Н.Н. Петрова Евгений Левченко заявил, что около 15% случаев рака легкого выявляется у некурящих людей.