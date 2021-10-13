На Украине с опаской ожидают «зимнего реванша Путина» на фоне газового кризиса в Европе

На Украине призвали готовиться к непростой зиме из-за возможного «реванша» президента России Владимира Путина. Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев.

По словам украинского дипломата, на саммите Украина — ЕС Брюссель четко дал понять, что западные партнеры не готовы помочь Киеву справиться с отопительным сезоном. Напротив, страна должна самостоятельно обеспечивать свою энергетическую независимость и безопасность.

«Потому нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу Путина. Кстати, на саммите я не услышал от лидеров ЕС осуждения "Северного потока — 2", и у меня создалось впечатление, что, по сути, саммит дал зеленый свет запуску "СП-2". И на сегодня этот вопрос больше не стоит, "СП-2" будет запущен», — посетовал Елисеев.

Впрочем, российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва не виновата в газовом кризисе в Европе, а готова стабилизировать ситуацию со стоимостью голубого топлива. В частности, на Российской энергетической неделе Путин заявил, что рост цен на газ вызван дефицитом электроэнергии и ошибочными действиями ЕС.