Политолог Кедми предложил украинцам и белорусам задуматься о будущем на примере Саакашвили

Украинцам и белорусам следует задуматься о будущем на фоне ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом высказался израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт выступил в эфире телеканала «Россия-1». Яков Кедми сделал неожиданное предупреждение Украине, Белоруссии и странам Восточной Европы и предрек возможное «будущее» этих стран.

По словам аналитика, экс-президент Грузии олицетворяет судьбу украинцев и белорусов. Политолог призвал жителям Украины и Белоруссии посмотреть на Саакашвили, который находится в тюрьме на родине.

«Посмотрите на этого урода, дегенерата, который сидит в грузинской тюрьме, — это ваше будущее. Потому что всем на него наплевать», — констатировал Кедми.

Израильский аналитик отметил, что «хозяевам» безразлична судьба Саакашвили, а также всем, кто его выкармливал и вытаскивал.

«Всем на него наплевать», — заключил политолог.

Михаила Саакашвили задержали в тбилисской квартире. Правоохранители арестовали его 1 октября. Экс-президент Грузии отправился в тюрьму. Против политика на родине возбуждено несколько уголовных дел. Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому из заключения.

В Кремле отказались комментировать послание политика, информирует «360». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «театром абсурда».