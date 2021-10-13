Суд на Украине заочно арестовал сына Януковича по делу о «Межигорье»

Решением Высшего антикоррупционного суда Украины сын бывшего главы государства Виктора Януковича Александр был заочно отправлен под стражу по делу о резиденции «Межигорье».

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook, таким образом, было удовлетворено ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну президента-беглеца, который совместно с отцом подозревается в незаконном обращении комплекса сооружений государственной резиденции «Межигорье», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело против Януковича, фигурантом которого также является его сын, ведется с 2019 года. По данным НАБУ, материалы расследования состоят из 1,5 тысячи томов. В Межигорье Янукович проживал с 2002 года, когда впервые занял пост главы государства. За это время там был построен огромный дом, который получил название «Хонка», плавучий дом приемов на базе дебаркадера, зоопарк, искусственное озеро и гараж на 70 машин.