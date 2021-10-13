Путин назвал работу российской оппозиции жесткой

Оппозиционные силы в РФ активно критикуют действия властей государства, заявил президент Владимир Путин.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе выступления президента на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, оппозиция в стране жива и активно критикует власть.

«Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах», — сказал он.

Ранее на этом мероприятии Путин объяснил американской журналистке, почему энергетический кризис в Европе образовался не из-за действий России. Президент подчеркнул, что российские компании постоянно наращивают объемы энергоносителей, поставляемых в Европу. А Соединенные Штаты сокращают их, переориентировавшись на азиатский рынок из-за привлекательных цен, резюмировал он.