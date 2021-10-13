Рокировка с США. Великобритания «возьмет шефство» над Прибалтикой для противостояния с РФ

После выхода из Евросоюза Великобритания отчаянно пытается найти свое место в новой политической реальности. Осознав, что США утратили интерес к Прибалтике, Лондон готов «взять шефство» над этим регионом для противостояния с Россией. Такое мнение выразили эксперты аналитического портала RuBaltic.

Накануне глава МИД Великобритании Элизабет Трасс провела встречу с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Габриэлюсом Ландсбергисом и Эвой-Марией Лийметс. Министры договорились укреплять коллективную устойчивость против действий России, которые якобы носят «враждебный» характер.

Global Look Press / CHROMORANGE / Bilderbox

«Они [министры — прим. ред.] призывают Россию выполнять свои международные обязательства в области прав человека», — говорится в совместном коммюнике.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств заявили о необходимости совместной работы на международной арене. По их мнению, они должны требовать «выполнения международных обязательств», включая область прав человека, не только от России, но и от Китая.

«Такие союзники, как Литва, Латвия и Эстония, сделают нас богаче, безопаснее и свободнее, а наших единомышленников — сильнее перед плохими странами», — убеждена Трасс.

Global Look Press / Martyn Wheatley / Parsons Media

По мнению аналитиков, Британия выбрала крайне удачный момент для того, чтобы подменить собой США в Восточной Европе. Ведь Вашингтон сейчас не особо заботят проблемы этого региона, хотя уходить оттуда, как из Афганистана, он не спешит.

«Но они [американцы — прим. ред.] открыто демонстрируют, что Старый Свет для них не в приоритете. Вплоть до того, что отказываются участвовать в урегулировании очередного кризиса на Балканах», — рассуждают авторы статьи.

Не против такой рокировки и сами США, у которых Лондон «традиционно в фаворе». Это, в частности, подтверждает и тот факт, что из всех союзников по НАТО американцы пригласили в новый военно-политический блок AUKUS только Великобританию. Также в него вошла Австралия.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

«Соединенное Королевство после Brexit активно ищет себе новую нишу в Европе и мире. Перед британской дипломатией стоит задача сохранить позиции Лондона на континенте вне институтов ЕС. Членство в НАТО и “русская угроза” союзникам на Балтике прекрасно решают эту задачу», — убеждены в издании.

Под эгидой противодействия «враждебности» России британские власти попытаются установить кураторство над «новыми демократиями» Восточной Европы, а также заставить Германию и Францию «прислушаться к их голосу». Причем для этого даже не понадобится членство в ЕС.

«Британии нужна проактивная позиция в приграничье России, чтобы напомнить остальной Европе, что подданные Ее Величества по-прежнему с ними. Они активно присутствуют на Украине, в Прибалтике, в Белоруссии», — не сомневаются в RuBaltic.

Однако активность Лондона несет определенную угрозу для Москвы, убеждены эксперты. По их мнению, речь может идти о военной провокации в Прибалтике наподобие летнего инцидента, когда британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма.