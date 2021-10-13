Кедми объяснил, как можно одним ударом уничтожить авианосную группу США

Россия, благодаря имеющемуся у нее гиперзвуковому оружию, может одной ракетой уничтожить целую американскую авианосную группу.

Об этом в эфире YouTube-канала Iton TV заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по мнению которого, Россия, обзаведясь арсеналом гиперзвуковых ракет, повысила не только стратегические возможности своей армии, но оперативно-тактические.

В сочетании с создающимися в России маломощными ядерными зарядами гиперзвуковые ракеты дают возможность уничтожать ударные силы потенциального противника. Например, ракета «Циркон», оснащенная малым ядерным зарядом, сможет уничтожить и авианосец, и все суда, которые его сопровождают.

«Если поставить на "Циркон" небольшой ядерный заряд в пять килотонн, треть того, чтоб было в Хиросиме, и он попадет в авианосец, то будет уничтожен не только авианосец. Вся авианосная группа будет уничтожена одной ракетой», – подчеркнул Кедми, добавив, что масса ядерного заряда мощностью пять килотонн, составляет чуть больше трех килограммов.

При этом ракеты типа «Калибр» и «Циркон» можно быстро переоборудовать в неконвекционные системы, обеспечив таким образом высокую точность попадания с диапазоном отклонения лишь в несколько метров, а значит гарантировав тотальное уничтожение любой заданной цели. Эти возможности в корне меняют фундаментальные принципы возможного ядерного конфликта, уверен Кедми.

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«Мы можем сейчас стоять на пороге того, что вместе с появлением высокоточных гиперзвуковых видов оружия их боеголовки станут неконвенциональными. Это логично и эффективно. Тогда можно начать военные действия, не переходя к взаимному уничтожению, — добавил эксперт. — Гиперзвук позволяет добиться победы над противником без перехода к тотальной войне. Если уничтожить гиперзвуковым оружием наступательные неконвенциональные силы противника, то победа есть. И нет взаимного уничтожения».

Напомним, ранее Яков Кедми прокомментировал стремление США сократить отставание от России в области гиперзвуковых технологий, чтобы сравняться с ней по стратегическим возможностям.

По словам израильского эксперта, американцы, признавая наличие у РФ более совершенного и мощного гиперзвукового оружия, отказываются считать себя проигравшей стороной в данной сфере. Пентагон уверен, что США смогут справиться с новым вызовом и создать собственное гиперзвуковое оружие, а также средства противодействия российским гиперзвуковым ракетам.