Путин заявил, что Муратова не признают иноагентом при условии соблюдения российских законов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет признан иноагентом, если не будет нарушать законодательство и прикрываться Нобелевкой как щитом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал возможность присуждения статуса иноагента Дмитрию Муратову после вручения Нобелевской премии мира. Президент также высказался о преследовании сотрудников СМИ в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.

«Я считаю, что ненормально», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер предложил обратить внимание на количество погибших и пострадавших журналистов во всем мире. Путин с сожалением отметил, что РФ — не единственная страна, где это происходит.

Опрос ВЦИОМ ранее показал, что более 70% россиян не знают, кто такой Дмитрий Муратов. Исследование проводилось после присуждения ему Нобелевки в 2021 году.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил наградить премией создателей вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «360». Политик уверен, что разработчики препарата должны получить Нобелевку по медицине.