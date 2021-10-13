Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в защиту жертв домашнего насилия

Законопроект о защите жертв домашнего насилия внесен Правительством России в Государственную думу. Соответствующий документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий изменения в статью Уголовного кодекса о повторном нанесении побоев лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию. Соответствующий документ доступен в электронной базе данных нижней палаты.

На сегодняшний день уголовная ответственность установлена только для тех, кто совершил подобное преступление в период административного наказания. Это не позволяет вновь привлекать их к уголовной ответственности за нанесение побоев родственникам.

Правительство предложило добавить статью второй частью, которая предусматривает уголовную ответственность за повторное нанесение побоев для ранее судимых. Наказанием могут стать обязательные работы на срок до 480 часов либо арест на срок до полугода. Также возможно ограничение свободы сроком на один год.