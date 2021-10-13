Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления

Осужденный блогер Алексей Навальный находится в тюрьме из-за уголовных преступлений, а не в связи с политической деятельностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Лидер пояснил, что Навальный находится в заключении из-за преступлений, в том числе в отношении зарубежных предпринимателей в РФ. Глава государства выступил с таким заявлением на пленарном заседании Российской энергетической недели. Путин высказался о фигурантах, которые находятся в местах лишения свободы.

«Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона», — сказал президент.

Глава РФ подчеркнул, что это должно иметь какие-то последствия для тех, кто совершает преступления. Навальный попал в колонию в 2021 году после замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Осужденного обвинили в хищении средств у компании.