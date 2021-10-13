Путин назвал преувеличенными переживания Запада по поводу демократии в России

Российская политическая система обладает изъянами, но их меньше, чем на Западе. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». Президент назвал сильно преувеличенными переживания Запада о гибели демократии в РФ.

«Подумайте лучше о себе», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер также напомнил, что оппозиция в стране жива. Такой комментарий президент дал в ходе пленарного заседания форума.

Владимир Путин ранее заявил, что у него сложились рабочие, устойчивые отношения с американским лидером Джо Байденом. По словам президента, диалог с нынешней администрацией сложился вполне конструктивный. Глава РФ также упомянул, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд сейчас находится в Москве, где обсуждает вопросы дальнейших контактов с Байденом.

МИД России ранее предложил Вашингтону снять взаимные санкции, передает «360». Замглавы ведомства Сергей Рябков обсудил этот вопрос с Нуланд на встрече.