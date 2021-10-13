Эффективность препарата «Спутник Лайт» против дельта-штамма COVID-19 составляет 70%

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» имеет высокую эффективность против штамма коронавируса «Дельта», сообщили в РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на исследование НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи заявил, что «Спутник Лайт» действенен против самого распространенного штамма коронавирусной инфекции на 70% в течение трех месяцев после вакцинации.

«В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%», — отметили в РФПИ.

Текст с исследованием направлен порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на этой неделе. Отмечается, что эффективность препарата превышает показатели двухкомпонентных вакцин ряда стран.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» в России прошли 4,5 млн человек. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.