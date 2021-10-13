Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус станет сезонной болезнью

Коронавирусная инфекция приобретет характер сезонного заболевания и «останется с нами навсегда». Такое мнение выразил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Коронавирус всегда будет циркулировать среди населения Земли. Раз в полгода или год будут возникать волны заболевания, и появляться новые мутации. Аналогичная ситуация сейчас происходит с гриппом, заявил Тимаков во время выступления на пресс-конференции.

«Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем», — объяснил специалист.

При этом инфекционист отметил, что в организме есть «клетки памяти», которые, каждый раз сталкиваясь с коронавирусом, «обучаются». В результате вирусная нагрузка постоянно снижается. Этому также способствует масочный режим, который выступает как аналог вакцинации для постепенного «обучения» организма перед встречей с разными штаммами инфекции. Для нового поколения COVID-19 станет как «обычный сезонный» вирус, подытожил Тимаков.

Эффективной защитой от заболевания и развития тяжелого течения инфекции является вакцинация. Прививочная кампания проходит во всех российских субъектах.