Баранец предупредил об украинском сценарии дестабилизации обстановки в Черном море

Украина пытается привлекать западные страны для решения накопившихся проблем, и в частности, она может устроить провокацию в Черном и Азовском морях с участием европейских кораблей. Это грозит обострением ситуации, но России есть чем ответить.

Такое предостережение в беседе с информационным порталом Baltnews озвучил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который прокомментировал прошедший в Киеве саммит Украина – ЕС.

На саммите, как сообщалось ранее, стороны достигли договоренности по координации международных усилий, направленных на обеспечение безопасности в Черноморском регионе. При этом участники саммита призвали Россию обеспечить в Черном и Азовском морях свободу судоходства.

По словам военного обозревателя «КП» Виктора Баранца, украинские власти стараются привлечь иностранные государства к решению накопленных ими внешних и внутренних проблем.

«Сейчас трудно говорить, какой именно план придумал Европейский союз. Из произошедших событий можно сделать вывод о том, что Киев лихорадочно пытается втянуть в свои внутренние и внешние проблемы другие страны и международные организации. Это и США, и НАТО, а теперь еще и Евросоюз», — считает Баранец.

Но у Киева, по его словам, есть лишь один способ разобраться со своими проблемами – выполнить Минские соглашения, в которых четко по пунктам прописано, что и как надо делать. Однако украинские власти на это не способны, и для того, чтобы хоть как-то выйти из ситуации, они зовут европейцев на помощь.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Также Баранец отметил, что в Черном море, где боевое дежурство несет большое количество кораблей стран-членов НАТО, сохраняется напряженная обстановка.

Ранее Украина уже совершала провокации против России в этом регионе. И теперь европейцы могут попытаться дестабилизировать там обстановку, направив боевые корабли под предлогом демонстрации солидарности с Украиной. Тем более, что между Россией и Украиной есть разногласия в вопросе определения линии разграничения государственной границы в Азовском море.

«При этом, если в Черном море есть четко обозначенные границы, то в Азовском море Москва настаивает на одном способе разграничения акватории, а Киев – на другом. Если Европа вмешается в это, то здесь возможно обострение обстановки», — предупредил Баранец.

Но Россия, добавил военный обозреватель в заключение, в состоянии дать достойный ответ на любые провокации.