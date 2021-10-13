Принцессе Нидерландов разрешили вступать в однополые браки

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия может вступить в однополый брак и сохранить за собой королевский статус. Такое заявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте, отвечая на вопрос депутатов местного парламента.

В Нидерландах с 2001 года официально разрешены однополые браки, однако эта тема редко обсуждается в отношении высокопоставленных чиновников и правящей верхушки. Специалист по конституционному праву Питер Ревинкель в своей книге «Амалия, долг зовет» выразил точку зрения, что принцессе придется отказаться от привилегированного статуса, если она захочет жениться на представительнице слабого пола.

В связи с этим парламентарии обратились к Марку Рютте с просьбой прояснить ситуацию и обозначить точку зрения властей Нидерландов по этому поводу, сообщает британская газета The Guardian.

«Правительство считает, что наследник [принцесса Амалия] также может жениться на лице того же пола. Наследник престола или король не должны отрекаться от престола в этом случае», — сообщил премьер-министр.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

По словам Рютте, вопрос остается только в том, смогут ли унаследовать высокий статус дети однополой королевской пары. Глава правительства обратил внимание, что эта ситуация «зависит от фактов и обстоятельств», а семейное право страны «может меняться с течением времени».

Сейчас принцессе Катарине-Амалии 17 лет. Она не стала комментировать спор вокруг ее королевского статуса. Девушка скрывает свою личную жизнь от прессы.

Global Look Press / DDP / Keystone Press Agency

Королевские браки в Нидерландах нуждаются в одобрении парламента. Члены королевской семьи иногда отказывались от своего поста и наследства, чтобы жениться на ком-то без разрешения народных избранников.