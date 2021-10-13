Карпин взял со Смолова «слово мужика» перед приглашением в сборную

Наставник российской футбольной сборной Валерий Карпин вспомнил, как по-мужски поговорил с форвардом Федором Смоловым перед приглашением нападающего в национальную команду.

Валерий Карпин звонил нападающему московского «Локомотива» Федору Смолову перед приглашением на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом главный тренер сборной России рассказал в интервью изданию «Чемпионат». Карпин отметил, что серьезно поговорил с форвардом, который не был вызван в национальную команду на Евро-2020.

«Я позвонил Феде Смолову перед первым вызовом: "Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю". Он сказал, что повзрослел, что все понимает. Спросил его: "Слово даешь, на мужика?" – "Да, Георгиевич, вопросов нет"», — отметил наставник сборной России.

В первом матче после возвращения в национальную команду Смолов сделал две результативные передачи. Игра в Кипре завершилась победой сборной России со счетом 2:0. В следующем матче с Мальтой Смолов появился на поле с капитанской повязкой.