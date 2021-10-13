Путин объяснил задержку запуска «Северного потока — 2» административными помехами

Президент России Владимир Путин сообщил о наличии административных барьеров, которые пока не позволяют ввести в эксплуатацию магистральный газопровод «Северный поток — 2».

Глава государства сообщил, что страна знает о наличии преград для запуска магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Об этом он сказал на пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября.

«Мы видим, что административные барьеры не снимаются. Существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе, которому подчиняется и этот проект, существует ряд деталей. Административные барьеры существуют, они пока не преодолены, не сняты», — объяснил Путин.

Лидер страны отметил, что увеличение поставок газа помогло бы разрядить напряженную ситуацию на европейском энергетическом рынке. Пока административные помехи не предоставляют возможности это сделать.