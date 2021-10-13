Первого в России адвоката-трансгендера заподозрили в поножовщине под Москвой

Сотрудники правоохранительных органов Московской области заподозрили первого в России адвоката-трансгендера в вооруженном нападении на человека. Ранее юрист мужского пола, а ныне правозащитница Мария Б. обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Согласно имеющейся информации, 25 сентября пятеро молодых людей в спортивных костюмах громко слушали музыку возле дома адвоката-трансгендера. Юристу это не понравилось, и она вызвала полицейских, сообщает Telegram-канал Mash.

Стражам порядка удалось на время успокоить любителей громких музыкальных композиций. Однако источники шума решили отомстить той, которая на них пожаловалась, и принялись закидывать ее дом камнями. Затем между Марией Б. и ее соседями по двору завязалась потасовка. Один из тех, кто громко слушал музыку, уверяет, что адвокат-трансгендер ранил его ножом. В настоящий момент представители Следственного комитета России предъявили юристу обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»).