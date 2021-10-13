Уехал по-английски. Британцы раскритиковали Джонсона за отпуск в разгар кризиса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в самый разгар растущего недовольства из-за пандемии коронавируса, а также топливного и продуктового кризисов в стране решил, что устал, и ему пора отдохнуть. По информации Mirror, политик вместе с семьей отправился на один из самых престижных курортов Испании — в Марабелью.

Некоторые представители британского истеблишмента осудили премьер-министра за «каникулы» в тяжелый для государства момент, что породило нешуточные прения между сторонниками и противниками действующего главы правительства. Однако пока в Соединенном Королевстве гремели споры о праве Джонсона на отдых, сам он всколыхнул социальные сети неожиданным хобби.

Журналистам удалось запечатлеть политика в момент творческого порыва: британский премьер взял кисти, краски и, возможно, решил почувствовать себя новым Пикассо. Хотя, зная о его трепетном отношении к Уинстону Черчиллю, Джонсон, вероятно, подражал именно ему.

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После опубликованного снимка в адрес политика посыпались не только остроты и шутки, но и новые гневные замечания. Людей возмутил тот факт, что премьер-министр не просто отдыхает, а прохлаждается у мольберта, когда Лондон переживает чуть ли сильнейший кризис со времен Второй мировой войны, как думают сами британцы.

Впрочем, возмущение общественности можно понять. Нестабильность на энергетическом рынке из-за роста цен на газ может грозить Великобритании чуть ли полной остановкой промышленной отрасли. Журналисты The Telegraph считают, что спасти королевство смогут только Россия и Китай, но уж точно не живопись, вышедшая из под руки эпигона Черчилля.