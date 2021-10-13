Путин заявил, что не обсуждал с Байденом цены на нефть

Президент России Владимир Путин описал статус рабочих отношений с американским коллегой Джо Байденом. Глава государства назвал диалог устойчивым.

Российский лидер выступает на пленарном заседании Российской энергетической недели. По словам Путина, Байден не затрагивал ситуацию с ценами на нефть в совместных разговорах.

«Но мы в контакте с администрацией находимся», — уточнил президент России.

Путин подчеркнул, что отношения с Байденом кажутся ему достаточно рабочими и устойчивыми. Президент ответил и на вопрос об экс-главе США Дональде Трампе. Путин подтвердил готовность работать с любым американским руководителем.

МИД России ранее предложил США снять введенные ранее взаимные санкции, информирует «360». Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил этот вопрос с замглавы Госдепа Викторией Нуланд в ходе ее визита в Москву.