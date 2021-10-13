Путин отметил усилия России по укреплению энергобезопасности Европы

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», заявил, что страна полностью и без перебоев выполняет принятые на себя в рамках контрактов обязательства по поставкам газа в Европу.

Глава государства отметил, что Россия прикладывает все возможные усилия для того, чтобы укрепить энергетическую безопасность всей еврозоны. В этой связи он напомнил о таких инфраструктурных объектах, как «Турецкий поток», «Балканский поток», «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», — подчеркнул президент.

Путин сравнил поставки трубопроводного российского газа и сжиженного газа из США. По его словам, углеводородоемкость топлива из России более чем в три раза ниже американского.

Президент России отметил, что к кризисной ситуации, которая сейчас сложилась в европейской зоне, привели спекуляции на теме климатической повестки и сокращение инвестиций в добывающую отрасль.