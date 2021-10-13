Ситуация с газом, Украина и будущее «СП-2». О чем говорил Путин на «энергетической неделе»

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Глава государства прокомментировал наиболее актуальные вопросы по мировой энергетике, включая рекордный рост цен на газ в Европе, ситуацию вокруг «Северного потока — 2», а также высказался по поводу сохранения транзита через Украину.

Модератором дискуссии выступила ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. «Политика Сегодня» собрала самые важные высказывания российского лидера.

О ситуации в Европе

Путин заявил, что Россия не виновата в газовом кризисе в Европе — к росту цен на голубое топливо привел дефицит электроэнергии, а не наоборот. По его мнению, все последнее десятилетие в европейскую энергетическую политику закладывали системные изъяны.

«И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как пытаются делать некоторые наши партнеры. Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, удивляешься, просто удивительно! Как будто не видят цифр, не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки», — возмутился президент РФ.

По словам Путина, Брюссель «понадеялся на спотовые поставки газа» и на «невидимую руку рынка», однако в условиях ажиотажного спроса это еще сильнее подстегнуло стоимость сырья.

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При этом глава государства назвал ошибочным мнение о том, что высокие котировки «играют на руку производителям сырья». Напротив, резкий скачок цен на энергоносители может обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей.

«Те, кто отстаивает такую позицию, не понимают, о чем они говорят, предпочитают не смотреть вперед, не учитывать долгосрочных перспектив, а они очевидны, в том числе для производителей», — рассуждает Путин.

Россия поставляла газ в Европу «даже в самые сложные периоды Холодной войны», напомнил президент. Более того, российские компании ни разу не отказывались увеличивать поставки сырья даже сверх контрактных обязательств.

«Мы увеличиваем поставки в Европу, "Газпром" на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили на 10%, и СПГ до 13% догнали. Если нас просят еще, мы готовы увеличить еще, мы увеличиваем на столько, на сколько нас попросят наши партнеры», — пообещал российский лидер.

В этой связи заявления о том, что Москва использует энергетику как оружие, являются «политически мотивированной болтовней», которая не имеет под собой оснований.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

О рекордах

Путин заявил, что в нынешней непростой ситуации особенно важна долгосрочная стабилизация энергетического рынка. Об этих механизмах, в частности, следует договориться всем заинтересованным сторонам.

«Для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года», — сообщил он.

По его словам, к 2035 году власти страны рассчитывают увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год, заняв 20% мирового рынка. Добиться таких показателей планируется за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики.

«Кроме того, в горизонте 2035 года ожидаем нарастить нашу долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего 1% до 7%», — отметил Путин.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Как подчеркнул президент, запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер. Ресурсы одного только «Газпрома» составляют свыше 35 триллионов кубометров.

Также российский лидер впервые официально назвал ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность. По его оценке, это произойдет к 2060 году. При этом ЕС и США планируют достичь этой цели к 2050, а Китай — в 2060.

Помимо этого, Москва в ближайшие 10 лет намерена обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в ЕС. Он напомнил, что среднегодовая температура в стране повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза.

«Мы видим и ощущаем все угрозы и риски и для всего человечества, и для всей планеты, и для нашей страны», — заверил глава государства.

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Об украинском транзите

Путин выразил мнение, что Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину, поскольку местный газопровод из-за своей изношенности попросту лопнет при увеличении транзита.

По словам президента, в этом году Россия увеличила поставки голубого топлива через украинскую ГТС примерно на 10%, несмотря на все политические разногласия. Однако экспортировать газ сверх этого значения не представляется возможным.

«Нам все намекают — увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута. <…> Изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам, где-то 80-85%», — сказал Путин.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Вопрос о том, будет ли РФ поставлять газ через Киев после 2024 года, носит чисто экономический характер, указал глава государства. По его словам, Москва готова сохранить этот контракт и, если будут созданы условия, даже увеличить прокачку газа.

«Мы и так увеличиваем сегодня [поставки], несмотря ни на что. <…> Пусть спасибо хотя бы скажут. Вместо этого одна ругань в наш адрес слышится. Мы готовы это сделать [продлить контракт], но мы должны понять, сколько же у нас купят. Надо все считать», — рассуждает Путин.

О «Северном потоке — 2»

Путин убежден, что снизить напряженность на европейском газовом рынке можно с помощью запуска «Северного потока — 2». Однако, по его словам, административные барьеры пока не сняты.

«Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, они пока этого решения не приняли», — добавил он.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

При этом сейчас Германия получает российский газ по очень низким ценам. Это отражается на домохозяйствах, немецких гражданах, промышленности и глобальной конкурентоспособности европейской экономики.

«Такие наши потребители, как Германия, пусть низко поклонятся [экс-канцлеру ФРГ] Герхарду Шредеру в ножки за то, что сейчас Германия получает газ не по 1000–1500 долларов, а по 300», — призвал президент.

Путин также раскритиковал утверждения о том, что Россия решила построить трубопроводы «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», просто чтобы обойти Украину.

«Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят», — пришел к выводу президент.

gazprom.ru / Газпром

Россия начала добывать газ на Ямале и строить новую систему газопроводов, поскольку украинская ГТС рассчитана только на Уренгойское месторождение, которое сейчас истощается, напомнил Путин.

«Отсюда возникли "СП-1" и "СП-2". Этот маршрут на 2 тыс. км короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину, а значит дешевле», — не сомневается Путин.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 13 по 15 октября в «Манеже». Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Минэнерго РФ и правительство Москвы.