Путин счел чушью разговоры о строительстве Россией газопроводов для обхода Украины

Утверждения о строительстве российских трубопроводов для того, чтобы обойти Украину, являются чушью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября. Владимир Путин прокомментировал утверждения о том, что РФ строила трубопроводы «Северный поток — 1», «СП-2» и «Турецкий поток» для обхода Украины.

«Очередная чушь, «сапоги всмятку», как у нас говорят», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, вопрос о продлении транзита голубого топлива из РФ через Украину носит исключительно экономический характер. Речь идет о поставках после 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал условие для увеличения транзита газа через Украину. Россия готова пойти на такой шаг, если Евросоюз увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия, пояснил представитель главы государства.