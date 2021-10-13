Восполнить недостаток витамина D можно с помощью яиц, грибов и молока

Существуют продукты, которые помогают организму восстанавливать количество микроэлементов, необходимых для правильной работы. Восполнению витамина D способствуют яйца, грибы и молоко.

Медики считают, что хорошим вариантом для завтрака является омлет или яичница с грибами. Кроме того, эксперты подчеркнули, что самым лучшим источником витамина D является жирная рыба.

Этим веществом особенно богат дикий лосось. В 100 граммах рыбы содержится 124% от дневной нормы потребности в витамине D.

Также на завтрак можно съесть копченого лосося на бутербродах. Это блюдо отлично подойдет как дополнение к яйцам всмятку.

Витамины группы D имеют большое значение для поддержания здоровья. Одной из основных функций данного витамина является воздействие на абсорбцию кальция в кишечнике.